Helio G200: старый чип MediaTek получил новое имя и чуть выше частоту GPU

MediaTek анонсировала мобильный процессор Helio G200 — новую платформу для недорогих смартфонов с поддержкой 4G. По сути, это переименованный Helio G100, с минимальными изменениями и немного улучшенной графической подсистемой.

Чип получил два ядра Cortex-A76 до 2,2 ГГц и шесть Cortex-A55 до 2,0 ГГц — идентичную архитектуру с G100. Видеоядро Mali-G57 работает на более высокой частоте — до 1,1 ГГц, что и стало главным отличием. Поддерживаются те же стандарты памяти: LPDDR4X и UFS 2.2.

Вместо сравнений с G100 MediaTek приводит показатели производительности относительно «других решений»: +35 % в AnTuTu, +40 % в одноядерных тестах и +75 % прирост графики. Однако технически платформа осталась прежней.

Чип поддерживает камеры до 200 Мп, HDR-видео с Dual Conversion Gain, а также дисплеи Full HD+ с частотой до 120 Гц. Есть интеллектуальная регулировка частоты обновления экрана для экономии энергии.

Сетевой модем — Cat-13 4G LTE с Dual VoLTE, 4×4 MIMO и 256QAM. Добавлена функция 4G DC SAR, которая, как утверждается, улучшает стабильность мессенджеров при слабом сигнале.

Если говорить откровенно, то Helio G200 — это маркетинговый апгрейд Helio G100, где основное нововведение чуть выше частота GPU и переформулированные преимущества.