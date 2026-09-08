MediaTek представила мобильный чип Helio G99+ с поддержкой памяти LPDDR5X

Сегодня MediaTek объявила дату презентации флагманского чипа Dimensity 9600 Pro, а позже без лишнего шума представила бюджетный мобильный процессор Helio G99+. Несмотря на новое название, чипсет практически не отличается от оригинального Helio G99. Главным изменением стала поддержка более современного типа оперативной памяти — LPDDR5X, обычный Helio G99 без приставки «+» поддерживает лишь LPDDR4X.

В остальном технические характеристики SoC остались без изменений. Helio G99+ изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу и оснащён двумя производительными ядрами Cortex-A76 и четырьмя энергоэффективными Cortex-A55. Поддержки сетей пятого поколения у новинки по-прежнему нет.

Напомним, оригинальный чип MediaTek Helio G99 был представлен ещё в 2022 году и за прошедшие годы получил широкое распространение в бюджетных устройствах. Несмотря на почётный возраст платформы, процессор всё ещё продолжает пользоваться спросом у многих производителей Android-смартфонов и планшетов.

Для чего MediaTek реализовала у старого бюджетного процессора поддержку дорогой памяти LPDDR5X, пока непонятно. Возможно, компания готовится к дефициту устаревшей ОЗУ LPDDR4X и таким образом пытается продлить жизнь данной платформе в условиях сложившегося кризиса из-за скачка развития ИИ.