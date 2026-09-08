MediaTek объявил дату презентации флагманского чипа Dimensity 9600 Pro

Сегодня MediaTek в своём официальном аккаунте в Weibo опубликовала пост с видео-тизером грядущей мобильной однокристальной системы для флагманских смартфонов и планшетов, а также сообщила точную дату дебюта новой SoC.

По словам представителей компании, на грядущем мероприятии будет представлен первый флагманский чип Dimensity с приставкой «Pro». MediaTek заявляет, что в новой SoC переработана архитектура, улучшена энергоэффективность и появилась поддержка сверхскоростной замедленной съёмки в режиме 4K@240fps.

Кроме этого, для любителей игр проработали фирменный игровой движок StarSpeed Engine. Обещают в чипе реализацию глубоко интегрированной технологии рендеринга графики при помощи ИИ и GPU, а также технологию трассировки лучей.

Больше подробностей компания обещает раскрыть на презентации, которая состоится 15 сентября.