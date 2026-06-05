В России появился игровой монитор AOC AGON PRO AG276UZD с 4K и OLED

Компания AOC начала продажи в России монитора AGON PRO AG276UZD. Новинка ориентирована как на требовательных геймеров, так и на пользователей, работающих с графикой, видео и другим визуальным контентом.

Монитор оснащён 26,5-дюймовой QD-OLED-панелью с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Время отклика составляет 0,03 мс (GtG), что позволяет снизить размытие изображения в динамичных сценах.

Для отображения HDR-контента заявлена пиковая яркость до 1000 нит. Также поддерживается вывод более миллиарда цветов, а охват цветовых пространств достигает 99,3% DCI-P3 и 96,5% Adobe RGB.

Среди игровых функций предусмотрены поддержка Adaptive Sync и совместимость с NVIDIA G-SYNC, режим низкой задержки ввода, инструменты улучшения видимости в тёмных сценах и настраиваемые игровые профили.

Для подключения устройств доступны два порта HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB-C с поддержкой передачи изображения и питания мощностью до 65 Вт. Дополнительно монитор получил USB-хаб, KVM-переключатель и встроенные динамики.

Подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот экрана, а также переводить его в портретный режим. Для защиты OLED-панели предусмотрен набор фирменных функций OLED Care.

AOC AGON PRO AG276UZD уже поступил в продажу в России. Рекомендованная цена начинается от 81 799 рублей.