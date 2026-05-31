iPhone 18 Pro может заметно подорожать из-за новой камеры | The GEEK
Новости

iPhone 18 Pro может заметно подорожать из-за новой камеры

По данным аналитиков, смартфон получит систему с переменной диафрагмой, но такая технология заметно увеличит стоимость производства.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:27
iPhone 18 Pro может заметно подорожать из-за новой камеры

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут получить одно из крупнейших обновлений камеры за последние годы. Как сообщает авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, Apple готовит систему с переменной диафрагмой.

Главное отличие такой камеры — возможность физически регулировать количество света, попадающего на сенсор. Сейчас iPhone используют фиксированную диафрагму, а большая часть работы с изображением строится вокруг вычислительной фотографии.

Переменная диафрагма должна улучшить съёмку в сложном освещении, дать больше контроля над экспозицией и сделать размытие фона более естественным без чрезмерной обработки алгоритмами.

Подобные решения уже встречаются в некоторых Android-флагманах, но для iPhone это может стать одним из самых серьёзных аппаратных изменений камеры за долгое время.

iphone-18-concept-
Концепт iPhone 18 Pro / Macworld

По данным Куо, новый модуль камеры окажется примерно на 50% дороже нынешней системы, используемой в Pro-моделях Apple. Производством компонентов, предположительно, займётся китайская компания Sunny Optical.

На фоне растущих цен на память, новые чипы и более сложные модули камер аналитики всё чаще говорят о возможном повышении стоимости будущих iPhone.

iPhone 18 и 18 Pro: цена, цвета, дата выхода и характеристики

При этом пока неизвестно, решится ли Apple действительно поднять цены. Компания долгое время старалась удерживать стоимость Pro-линейки даже на фоне удорожания комплектующих.

Презентация iPhone 18 Pro ожидается осенью 2026 года. Вместе с линейкой Apple также может показать свой первый складной iPhone Ultra.

Обсудить

Главное по теме

Статьи iPhone 18 и 18 Pro: цена, цвета, дата выхода и характеристики

Всё, что известно о будущих флагманах.
Новости Инсайдер показал iPhone 18 Pro во всех цветах Новости Складной iPhone Ultra раскрыл производитель чехлов

Похожие материалы

Apple Bloomberg показал возможный интерфейс iOS 27

По данным издания, Apple готовит новую Siri, интеграцию ассистента в Dynamic Island и более гибкое приложение камеры.

 Apple Siri в iOS 27 станет похожа на ИИ-чат с новым дизайном

По данным Bloomberg, Apple сделает ставку на тёмный дизайн, светящиеся элементы и оформление в стиле WWDC 2026.

 Apple iPhone получит функцию защиты от уличных краж

Apple работает над новой функцией защиты iPhone от кражи. Смартфон сможет автоматически блокироваться, если система поймёт, что его…

 AirTag Apple выпустила второе обновление прошивки для AirTag 2

Apple начала распространять новую прошивку для AirTag 2. Обновление с номером 3.0.49 стало вторым апдейтом трекера после его…

Скидки и подборки

Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать

Последние новости

Acer представила дешевую альтернативу Steam Deck за $180 Huawei Mate 80 Pro Max обошёл iPhone 17 Pro Max по цветопередаче камеры Huawei Mate 90 может стать самым необычным камерофоном Пользователь создал рабочий клон Minecraft при помощи Claude Opus 4.8 «Госуслуги» запустили книгу жалоб на Ozon и Wildberries Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры

  2. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  3. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  6. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры
Смотреть все обзоры