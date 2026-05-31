iPhone 18 Pro может заметно подорожать из-за новой камеры

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут получить одно из крупнейших обновлений камеры за последние годы. Как сообщает авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, Apple готовит систему с переменной диафрагмой.

Главное отличие такой камеры — возможность физически регулировать количество света, попадающего на сенсор. Сейчас iPhone используют фиксированную диафрагму, а большая часть работы с изображением строится вокруг вычислительной фотографии.

Переменная диафрагма должна улучшить съёмку в сложном освещении, дать больше контроля над экспозицией и сделать размытие фона более естественным без чрезмерной обработки алгоритмами.

Подобные решения уже встречаются в некоторых Android-флагманах, но для iPhone это может стать одним из самых серьёзных аппаратных изменений камеры за долгое время.

По данным Куо, новый модуль камеры окажется примерно на 50% дороже нынешней системы, используемой в Pro-моделях Apple. Производством компонентов, предположительно, займётся китайская компания Sunny Optical.

На фоне растущих цен на память, новые чипы и более сложные модули камер аналитики всё чаще говорят о возможном повышении стоимости будущих iPhone.

При этом пока неизвестно, решится ли Apple действительно поднять цены. Компания долгое время старалась удерживать стоимость Pro-линейки даже на фоне удорожания комплектующих.

Презентация iPhone 18 Pro ожидается осенью 2026 года. Вместе с линейкой Apple также может показать свой первый складной iPhone Ultra.