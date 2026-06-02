iPhone Ultra может получить технологию, которую Apple разрабатывала 15 лет

В сети появились новые подробности о складном iPhone Ultra, который Apple может представить уже осенью 2026 года.

По данным инсайдера Fixed Focus Digital, компания выбрала шарнир с использованием liquid metal — так называемого «жидкого металла». Речь идёт не о жидкости, а о специальном металлическом сплаве с высокой прочностью и устойчивостью к деформации.

Инсайдер утверждает, что разработка уже находится на позднем этапе, а прототипы устройства начали отправлять операторам связи для тестирования.

Один из макетов, которые появился в утечке.

Для Apple технология liquid metal не новая. Компания получила лицензию на её использование ещё в 2010 году. С тех пор в сети регулярно появлялись слухи, что материал могут применить в корпусах или механизмах iPhone, однако до массового использования дело так и не дошло.

Теперь liquid metal может впервые появиться в складном iPhone Ultra. Ожидается, что материал поможет сделать шарнир прочнее и уменьшить заметность складки на гибком дисплее.

