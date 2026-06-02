iPhone Ultra может получить технологию, которую Apple разрабатывала 15 лет | The GEEK
Новости

iPhone Ultra может получить технологию, которую Apple разрабатывала 15 лет

Apple может впервые использовать технологию «жидкого металла» в складном iPhone Ultra.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:22
iPhone Ultra может получить технологию, которую Apple разрабатывала 15 лет

В сети появились новые подробности о складном iPhone Ultra, который Apple может представить уже осенью 2026 года.

По данным инсайдера Fixed Focus Digital, компания выбрала шарнир с использованием liquid metal — так называемого «жидкого металла». Речь идёт не о жидкости, а о специальном металлическом сплаве с высокой прочностью и устойчивостью к деформации.

Инсайдер утверждает, что разработка уже находится на позднем этапе, а прототипы устройства начали отправлять операторам связи для тестирования.

Первый складной iPhone снова засветился в утечке: у него может быть белый корпус и Touch ID
Один из макетов, которые появился в утечке.

Для Apple технология liquid metal не новая. Компания получила лицензию на её использование ещё в 2010 году. С тех пор в сети регулярно появлялись слухи, что материал могут применить в корпусах или механизмах iPhone, однако до массового использования дело так и не дошло.

Теперь liquid metal может впервые появиться в складном iPhone Ultra. Ожидается, что материал поможет сделать шарнир прочнее и уменьшить заметность складки на гибком дисплее.

Ранее Apple опубликовала обои для iPhone, iPad и Mac в честь WWDC 2026.

Обсудить

Главное по теме

Новости Запуск 5G в России может пройти мимо владельцев iPhone

В России готовятся к запуску первых сетей 5G, но владельцы iPhone могут не получить к ним доступ.
Новости iPhone 18 Pro может выйти с разной ёмкостью батареи Новости Apple выпустила iOS 26.5.1 с исправлением проблемы зарядки в iPhone 17

Похожие материалы

iPhone Android и iPhone стали ближе: Xiaomi внедрила новый обмен файлами

Xiaomi 17T Pro получил поддержку расширенного Quick Share, который позволяет быстрее передавать файлы между Android и iPhone.

 Apple Apple выпустила срочное обновление для macOS из-за проблем с M5

Небольшое обновление системы с исправлением ошибки.

 Apple Apple выпустила новые обои для iPhone, iPad и Mac перед WWDC 2026

Компания снова использует светящийся градиент, который связывают с обновлённым интерфейсом Siri.

 Apple Первый складной iPhone снова засветился в утечке: у него может быть белый корпус и Touch ID

Новый макет складного iPhone намекает на книжный формат, крупный блок камер и более сдержанный подход к цветам.

Скидки и подборки

Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS в 2026: чем заменить Google Chrome Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности

Последние новости

GoPro может уйти с рынка после падения продаж и сокращений Яндекс представил датчик присутствия. Он понимает где находится человек Oppo может сделать ColorOS 17 в стиле «жидкого стекла» iOS 26 Vivo X500 Ultra может получить камеру с 10-кратным оптическим зумом Samsung Galaxy Fit 4 выйдет осенью и получит функцию, которой не хватало Galaxy Fit 3 Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры

  2. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  3. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  6. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры
Смотреть все обзоры