Первый складной iPhone снова засветился в утечке: у него может быть белый корпус и Touch ID

В сети появился макет первого складного iPhone в белом цвете. Он даёт представление о возможной форме устройства, хотя воспринимать его как подтверждённый дизайн пока рано.

Судя по опубликованным изображениям, Apple может выбрать книжный формат корпуса, как у Galaxy Z Fold и других крупных складных смартфонов. При этом макет выглядит более округлым по сравнению со многими актуальными складными моделями.

На задней панели заметен крупный блок камер. По форме он отдалённо напоминает вытянутую площадку в стиле iPhone Air, но с двумя сенсорами вместо трёх. Такой вариант совпадает с прежними слухами: Apple якобы хочет сделать первый складной iPhone максимально тонким, поэтому может отказаться от части камер ради конструкции.

По данным утечек, устройство может получить внешний экран около 5,5 дюйма и внутренний дисплей примерно на 7,8 дюйма. В качестве процессора ожидается A20 Pro. Также обсуждается возможное возвращение Touch ID: сканер отпечатка пальца могут встроить в боковую кнопку, поскольку разместить полноценную систему Face ID в очень тонком складном корпусе сложнее.

Цветовая палитра, судя по слухам, будет сдержанной. Помимо белого или серебристого варианта, для складного iPhone ожидают тёмные версии корпуса. Более яркие цвета, по данным инсайдеров, могут достаться линейке iPhone 18 Pro.

Главная оговорка: перед нами не готовый смартфон, а макет, созданный по мотивам утечек. Такие болванки часто используют производители аксессуаров, чтобы заранее оценить размеры и расположение элементов. Финальная версия складного iPhone может отличаться.