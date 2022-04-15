VK запустил отдельное мобильное приложение для безлимитных видеоконференций

Платформа для проведения безлимитных видеоконференций VK Звонки представила приложение для мобильных устройств на iOS и Android, а также отдельную веб-версию для компьютеров. Приложение позволяет быстро получить доступ к основным функциям видеокоммуникации: поддерживает разговоры без ограничений по времени и числу участников. Платформа VK Звонки теперь доступна на всех устройствах и платформах.

Команда разработчика запланировала внедрение ещё нескольких функций в приложение VK Звонки, которые станут доступны в ближайшее время. Часть из них уже в разработке, другие будут внедрены с учётом пожеланий и отзывов, а также по результатам исследований использования функциональности приложения.

Вместе с приложением представлена и новая веб-версия, которая поддерживает все ключевые функции видеоконференций: демонстрацию экрана в 4К, активное шумоподавление, виртуальные фоны и многое другое.

Подключиться к звонку можно без аккаунта в соцсети, что даёт возможности для делового общения. Создатели приложения планируют исследовать особенности его использования и дорабатывать с учётом пожеланий пользователей.

Архитектура приложения VK Звонки оптимизирована так, чтобы связываться друг с другом можно было ещё быстрее, а качество звонка оставалось даже при нестабильном соединении.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!