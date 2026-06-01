Apple выпустила iOS 26.5.1 с исправлением проблемы зарядки в iPhone 17

Apple начала распространять обновление iOS 26.5.1 для пользователей iPhone. Главное изменение связано с исправлением ошибки зарядки на некоторых моделях iPhone 17 и iPhone Air. По данным компании, в редких случаях смартфоны могли переставать заряжаться через кабель, если аккумулятор был почти полностью разряжен.

В официальном описании обновления Apple отмечает, что проблема затрагивала лишь небольшое число пользователей.

Сбой впервые заметили ещё в апреле. Тогда владельцы iPhone Air начали жаловаться на ситуацию, при которой устройство не реагировало на проводную зарядку после глубокой разрядки аккумулятора.

Помимо исправления этой ошибки, iOS 26.5.1 может включать дополнительные улучшения стабильности и мелкие фиксы, о которых Apple традиционно не сообщает в описании обновления.

Предыдущая версия iOS 26.5 вышла в мае и принесла поддержку сквозного шифрования RCS-сообщений, обновления Apple Maps и ряд других изменений.

Релиз iOS 26.5.1 состоялся за неделю до WWDC 2026, где Apple представит iOS 27 и новые версии своих операционных систем.

Ранее компания выпустила специальные обои для iPhone, iPad и Mac в предверии WWDC 2026.