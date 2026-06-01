Apple выпустила новые обои для iPhone, iPad и Mac перед WWDC 2026

Apple опубликовала новые фирменные обои для iPhone, iPad и Mac, приуроченные к конференции WWDC 2026.

В оформлении используются светящиеся синие и золотые оттенки, перекликающиеся с визуальным стилем приглашения на презентацию. Ранее инсайдеры и журналист Bloomberg Марк Гурман связывали подобный дизайн с обновлённым интерфейсом Siri и новой системой Apple Intelligence.

Обои уже доступны для скачивания (Яндекс Диск) на устройства Apple.

WWDC 2026 стартует 8 июня. Ожидается анонс iOS 27, macOS 27, обновлённой Siri и нового дизайна интерфейсов Apple.