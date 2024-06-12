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Представлен Xiaomi 14 Civi – первый глобальный смартфон серии Civi

Xiaomi представила на глобальном рынке смартфон Xiaomi 14 Civi, который является глобальной версией китайского Xiaomi Civi 4 Pro. Новинка стала первым представителем серии Civi, доступным за пределами Китая.

Дизайн и технические характеристики Xiaomi 14 Civi полностью совпадают с Xiaomi Civi 4 Pro. С ними вы можете ознакомиться в нашем материале. Исключением является только то, что глобальная модель появилась в варианте с 8 ГБ оперативной памяти вместо 16 ГБ (но версия на 12 ГБ – на месте).

Ценник на Xiaomi 14 Civi следующий:

  • 8/256 ГБ – 43000 рупий ($515)
  • 12/256 ГБ – 48000 рупий ($575)

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Источник:
Xiaomi
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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