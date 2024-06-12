Представлен Xiaomi 14 Civi – первый глобальный смартфон серии Civi

Xiaomi представила на глобальном рынке смартфон Xiaomi 14 Civi, который является глобальной версией китайского Xiaomi Civi 4 Pro. Новинка стала первым представителем серии Civi, доступным за пределами Китая.

Дизайн и технические характеристики Xiaomi 14 Civi полностью совпадают с Xiaomi Civi 4 Pro. С ними вы можете ознакомиться в нашем материале. Исключением является только то, что глобальная модель появилась в варианте с 8 ГБ оперативной памяти вместо 16 ГБ (но версия на 12 ГБ – на месте).

Ценник на Xiaomi 14 Civi следующий:

8/256 ГБ – 43000 рупий ($515)

12/256 ГБ – 48000 рупий ($575)