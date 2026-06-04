OnePlus может выпустить смартфон с экраном 2K и 240 Гц
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OnePlus может выпустить смартфон с экраном 2K и 240 Гц

OnePlus может сделать ставку на рекордно быстрые экраны в будущих флагманах.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:43
OnePlus может выпустить смартфон с экраном 2K и 240 Гц

OnePlus может продолжить гонку за сверхплавными дисплеями в своих флагманских смартфонах. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station в китайской соцсети Weibo.

По его данным, ближайшие флагманы OnePlus сохранят экраны с разрешением 1.5K, но получат повышенную частоту обновления. OnePlus 15 уже стал одним из немногих смартфонов с OLED-дисплеем 1.5K и частотой 165 Гц, а будущий OnePlus 16, по слухам, может перейти на 185 Гц.

На этом компания останавливаться не планирует. Инсайдер утверждает, что OnePlus рассматривает частоту до 240 Гц для следующих поколений устройств.

Возврат к 2K-дисплеям тоже возможен, но только при одном условии: такие панели должны научиться работать на очень высокой частоте без серьёзного роста энергопотребления, перегрева и снижения качества изображения.

Пока большинство 2K OLED-экранов в смартфонах ограничиваются частотой 120 или 144 Гц. Поэтому связка 2K и 240 Гц выглядит скорее заделом на будущее, чем функцией для ближайшего релиза.

OnePlus может выпустить смартфон с экраном 2K и 240 Гц

Для обычного пользователя разница между 120, 165 и 240 Гц в повседневных задачах будет не всегда заметна. В мессенджерах, браузере и видеосервисах такой запас частоты скорее избыточен.

Но для мобильного гейминга смысл есть. В поддерживаемых играх высокая частота может дать более плавную картинку, меньшую задержку ввода и более отзывчивое управление, особенно в шутерах, гонках и соревновательных проектах.

Конкуренты тоже идут в эту сторону. По слухам, Redmi K100 Pro и iQOO 16 также могут получить экраны с частотой до 185 Гц. Так что в ближайшие годы борьба флагманов может сместиться не только в камеры и ИИ, но и в скорость дисплеев.

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