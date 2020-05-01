Названа дата выхода Sony Xperia 1 II

Компания Sony, по мнению множества пользователей ведет довольно странную политику относительно выпуска своих устройств, в частности смартфонов. Sony Xperia 1 II тому подтверждение, ведь большинство их аппаратов выходя спустя несколько месяцев после презентации.

Этот девайс был официально представлен еще в феврале этого года. Многие ожидали, что релиз девайса состоится уж в мае, но его до сих пор нет. На данный момент смартфон вышел лишь в Японии. А вот остальные пользователи и почитатели устройств японского производителя пока в неведении, когда его ожидать на международном рынке.

Правда на это неделе появилась очередная порция информации, касающейся возможного выхода Sony Xperia 1 II на рынок США. Официально известно, что смартфон поступит в продажу лишь 24 июля. А вот прием предварительных заказов стартует 1 июня. Несмотря на такую информацию, некоторые магазины уже начали принимать заказы у пользователей. Кстати, тех, кто закажет Sony Xperia 1 II до 28 июня в подарок получит беспроводные наушники Sony WF-1000XM3. Так что времени еще достаточно.

Что же касается самого смартфона, то его дата начала продаж на европейском рынке пока остается неизвестной. А вот ценник устройства уже засветился и составляет 1 200 долларов. За эту немалую сумму, пользователь получит смартфон с 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-дисплеем CinemaWide, имеющим соотношение сторон 21:9.

Отвечать за производительность аппарата будет топовый чипсет Snapdragon 865. Питается аппарат от аккумулятора стандартной емкости 4 000 мАч. Если говорить об оптических возможностях, то здесь наличествует тройная основная камера (три модуля по 12 МП) и фронтальная на 8 МП. Также стоит отметить присутствие фронтальных стереодинамиков.