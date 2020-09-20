Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Появились живые фотографии OnePlus 8T Pro

Компания OnePlus готовит новый флагман, который получит название OnePlus 8T Pro. Сейчас смартфон появился на живых фото.

  • Oneplus 8t Pro 1

У новинки большой экран, который практически полностью занимает всю фронтальную панель, вырезов и отверстий для камеры нет. Либо она будет в выдвижном блоке, либо под поверхностью экрана. По бокам расположены кнопки включения, Alert Slider для выбора режимов и регулятор громкости.

  • Oneplus 8t Pro 2 1
  • Oneplus 8t Pro 3

Также известно, что у устройства будет два стереодинамика и процессор Snapdragon 865+. В исходном коде приложения OnePlus Camera было обнаружено, что производитель работает над поддержкой записи видео в 8K.

Источник:
Slashleaks
Подпишитесь на The GEEK в Instagram
Богдан

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить