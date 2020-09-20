Появились живые фотографии OnePlus 8T Pro

Компания OnePlus готовит новый флагман, который получит название OnePlus 8T Pro. Сейчас смартфон появился на живых фото.

У новинки большой экран, который практически полностью занимает всю фронтальную панель, вырезов и отверстий для камеры нет. Либо она будет в выдвижном блоке, либо под поверхностью экрана. По бокам расположены кнопки включения, Alert Slider для выбора режимов и регулятор громкости.

Также известно, что у устройства будет два стереодинамика и процессор Snapdragon 865+. В исходном коде приложения OnePlus Camera было обнаружено, что производитель работает над поддержкой записи видео в 8K.