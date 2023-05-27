Появились живые фото прототипов всех версий iPhone 15

Журналисты из MacRumors опубликовали изображения прототипов корпусов серии iPhone 15. Такие «примеры» используют производители аксессуаров для создания и выпуска чехлов к анонсу устройств.

На фото показаны панели всех версий, которые ожидаются от Apple в сентябре: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Конечно же, сразу же подтверждается слух о переходе на порт USB-C вместо Lightning. Еще углы стали чуть более закругленными, однако, это довольно незначительное изменение. Объединяет новинки и матовые задние стекла и островок Dynamic Island.

У прототипов показан новый дизайн кнопок регулировки громкости и рычажка звуковых режимов. Хотя по слухам, Apple в итоге отказалась от этого решения, так как столкнулась с производственными проблемами — в твердотельной кнопке было много ошибок. Скорее всего, эту конструкцию приберегут до iPhone 16, а этой осенью мы увидим традиционные две кнопки.

Также предполагается, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max вместо нержавеющей стали будет использоваться титан, но эту особенность невозможно распознать по макетам.

До анонса iPhone 15 осталось около четырех месяцев, а это значит, что дизайн завершен и Apple скоро начнет массовое производство.