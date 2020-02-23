Появились схематические изображение iPhone 12 с чёлкой и виджетами

В сети появились схематические изображения iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro. На задней стороне корпуса показана тройная камера с дополнительным модулем для измерения расстояния до объекта.

Размер «моноброви» значительно уменьшился. С одной стороны фанаты могут встретить такое решение положительно, а с другой – негативно. Потому что большинство производителей отказываются от дырок в дисплее и пресловутых чёлок.

Второе изображение демонстрирует на дисплее смартфона виджеты, которые так часто появляются в различных слухах касательно iOS 14.

По предварительным данным Apple выпустит четыре новых смартфона. Презентация линейки iPhone 12 ожидается в сентябре.