Появились схематические изображение iPhone 12 с чёлкой и виджетами
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Новости

Появились схематические изображение iPhone 12 с чёлкой и виджетами

В сети появились схематические изображения iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro. На задней стороне корпуса показана тройная камера с дополнительным модулем для измерения расстояния до объекта.

Iphone 12 Pro

Размер «моноброви» значительно уменьшился. С одной стороны фанаты могут встретить такое решение положительно, а с другой – негативно. Потому что большинство производителей отказываются от дырок в дисплее и пресловутых чёлок.

Второе изображение демонстрирует на дисплее смартфона виджеты, которые так часто появляются в различных слухах касательно iOS 14.

  • Iphone 12

По предварительным данным Apple выпустит четыре новых смартфона. Презентация линейки iPhone 12 ожидается в сентябре.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.
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