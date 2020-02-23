Показан концепт iOS 14 с виджетами на домашнем экране

На днях в тестовой сборке iOS 14 было обнаружено упоминание, что Apple готовит виджеты для рабочего стола iPhone.

Соответственно дизайнеры не могли обойти такую тему стороной и продемонстрировали своё видение, как это будет выглядеть на экране смартфона. Пока это только концепты, но благодаря им уже можно понять изменения в системе.

Apple Hub

Концепт от Apple Hub показывает погоду, последние новости и активность в виде колец с Apple Watch. Всё это чем-то напоминает домашний экран Android.

iPhone Soft

Другой концепт от iPhone Soft показывает миниатюрные иконки, которые по всей видимости, превращаются в обычные приложения при взаимодействии с ними. Но тогда теряется смысл виджетов.

Пока перед нами только концепты и нет никакой гарантии, что Apple может изменить свои планы в последний момент.

Ждём сентября.