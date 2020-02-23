Появились полные характеристики Redmi Note 9 Pro

Инсайдер Ишан Агарвал опубликовал характеристики будущего Redmi Note 9 Pro. Сообщается, что они уже подтвержденные.

Redmi Note 9 Pro получил 6,67-дюймовый ЖК-экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 60 Гц. Соотношение сторон составляет 20:9, также экран оснастили защитным стеклом Gorilla Glass 5. Смартфон работает на Snapdragon 720G и имеет 4 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти.

Камера новинки получила основной 48-мегапиксельный датчик и три дополнительных на 8, 5 и 2 Мп. Фронтальную камеру сделали врезанной в угол, мощностью в 16 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5020 мАч, есть поддержка быстрой 18-ваттной зарядки. Также Redmi Note 9 Pro имеет слоты для двух Sim-карт и MicroSD.

Смартфон появится в трёх цветах: Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black.