Появились подробности о EMUI 11 на Android 11

Все поклонники компании Huawei с нетерпением ждали хотя бы намека о будущем графической оболочки EMUI 11. И вот эта информация на днях появилась в сети. Собственная графическая оболочка, как и предполагалось, будет основана на версии ОС Android 11. Стоит также отметить, что впервые она появится на смартфонах линейки Huawei Mate 40.

Если говорить о нововведениях, которые будут реализованы в EMUI 11, то в большей степени силы разработчиков были направлены на усовершенствования системы управления при помощи жестов. Теперь все обладатели гаджетов с EMUI 11 получат возможность самостоятельно регулировать чувствительности экрана как в правой области экрана, так и в левой.

Столь интересное решение неизменно приведет к тому, что количество ложных срабатываний, которые сейчас активно обсуждают в интернете, значительно уменьшится. Особенно это касается модели Huawei Mate 30 Pro, которая получила экран-водопад. Скорее всего, преемник получит эту же конструкцию.

Что касается новых фактов о EMUI 11, то они могут стать известны уже 27 марта, когда пройдет конференция для разработчиков Huawei Developer Conference 2020. Если же говорить о самой Android 11, то Google выпустит всего три Preview-версии для разработчиков и сделать два этапа глобального бета-тестирования.