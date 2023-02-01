Игроки раскритиковали EA за отказ возвращать деньги в закрывающейся Apex Legends Mobile

Сегодня, 1 февраля, EA объявила о закрытии мобильной версии Apex Legends, которую выпустили в мае 2022-го. Это сделали, как сказано, из-за плохого качества последних обновлений контента. Они перестали нравиться игрокам. Саму игру закроют 1 мая.

При этом сами игроки и многие удивились этому, ведь проект получил статус «Мобильная игра года» и лестные отзывы. Также на компанию обрушился вал критики, поскольку там не собираются возвращать деньги за внутриигровые покупки.

Могу с уверенностью сказать, что больше никогда ничего не куплю у EA. У игр вроде Battlefield, Titanfall и Apex Legends такой большой потенциал, но EA всё равно относится к ним как к способу быстро заработать. Я считаю, что нужно бойкотировать EA, она уже не та, что была раньше. пользователь Reddit

Сами геймеры просто не ожидали столь быстрого закрытия, потому покупали скины и другие предметы без опаски. Некоторые из западных игроков говорили, что потратили тысячи долларов в Apex Legends Mobile. Некоторые приобрели «боевые пропуски», другие потратились на украшения.

Доходы Apex Legends Mobile достигли 40 миллионов долларов. Но они начинали снижаться и к декабрю составили 3,5 миллиона долларов.

При этом некоторым удалось вернуть часть денег, но лишь за последний месяц и через платформы App Store и Google Play. Это можно сделать, если указать, что игра не оправдала ожиданий. При этом в EA пока не комментируют ситуацию.

Отметим, что издатель также отменил разработку мобильной Battlefield, открытое бета-тестирование которой ранее запустили в 5 странах.