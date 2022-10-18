Геймпад DualSense Edge для PS5 поступит в продажу в январе

Sony назвала дату старта продаж нового беспроводного геймпада DualSense Edge для PS5. Его можно будет купить «во всем мире» с 26 января 2023 года. Для самых нетерпеливых предлагается оформить предзаказ с 25 октября.

DualSense Edge позволяет переназначать кнопки, регулировать чувствительность стиков и триггеров, а также переключать настройки между несколькими профилями. Также у контроллера будет тактильная отдача, как в DualSense.

Набор геймпада со сменными колпачками для стиков и «лепестками» в фирменном чехле предлагается за €24,99. Сменные стики в комплекте не идут, их нужно докупать отдельно.

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