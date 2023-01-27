DualSense Edge уже продают на «Авито»

26 января компания Sony открыла продажи некстген-геймпада DualSense Edge для игровой консоли PlayStation 5. Официально их приобрести можно в Европе и США. Несмотря на старт продаж, новинку можно уже найти на просторах Авито.

Перекупщики просят за новый геймпад от 20 000 до 33 000 рублей. Учитывая, что его официальная стоимость $200 или около 14 тысяч рублей по актуальному курсу.

Контроллер нового поколения рассчитан на опытных игроков и их повышенные требования — он полностью кастомизируется и позволяет тонко настроить управление под каждую игру.