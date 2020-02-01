Появились первые изображения Redmi Note 9

Многие пользователи жалуются, что большинство бюджетных моделей смартфонов очень похожи друг на друга. Именно поэтому представители Xiaomi, а точнее – Redmi, решили немного украсить будни таких пользователей, предложив им немного другой дизайн бюджетного девайса. Об этом сообщил инсайдер под ником @_the_tech_guy.

Этот человек опубликовал у себя в аккаунте возможные эскизы Redmi Note 9. Почему именно Redmi Note 9? Да потому что именно в этот промежуток времени, производитель представляет устройства данной линейки. Если верить этим эскизам, то перед нами предстает девайс с лицевой панелью, в которой сочетаются достоинства большинства других моделей.

Так, на изображении мы видим, что в левом углу экрана есть вырез, в котором и скрыта фронтальная камера. Что касается граней, то они пока еще довольно заметные. Но это вряд ли такая уж негативная сторона будущей модели, особенно если учитывать, что это бюджетник.

На нижней панели можно заметить вырез под динамик, второй вырез с декоративной решеткой, а также разъем USB-C, предназначенный для зарядки и передачи данных с помощью кабеля. На левой боковой грани виден слот для установки сим-карты, и кнопка, действие которой неизвестно. Есть вероятность, что она будет использоваться для активации голосового помощника.

На правой грани присутствуют кнопки регулирования громкости и включения смартфона. Взглянув на заднюю панель, в глаза сразу же бросается основная тройная камера, светодиодная вспышка и дактилоскопический сканер. Ожидается, что презентация рассмотренного устройства произойдет в феврале или марте этого года.