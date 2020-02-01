Появились первые изображения Redmi Note 9
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Новости

Появились первые изображения Redmi Note 9

Многие пользователи жалуются, что большинство бюджетных моделей смартфонов очень похожи друг на друга. Именно поэтому представители Xiaomi, а точнее – Redmi, решили немного украсить будни таких пользователей, предложив им немного другой дизайн бюджетного девайса. Об этом сообщил инсайдер под ником @_the_tech_guy.

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Этот человек опубликовал у себя в аккаунте возможные эскизы Redmi Note 9. Почему именно Redmi Note 9? Да потому что именно в этот промежуток времени, производитель представляет устройства данной линейки. Если верить этим эскизам, то перед нами предстает девайс с лицевой панелью, в которой сочетаются достоинства большинства других моделей.

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Так, на изображении мы видим, что в левом углу экрана есть вырез, в котором и скрыта фронтальная камера. Что касается граней, то они пока еще довольно заметные. Но это вряд ли такая уж негативная сторона будущей модели, особенно если учитывать, что это бюджетник.

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На нижней панели можно заметить вырез под динамик, второй вырез с декоративной решеткой, а также разъем USB-C, предназначенный для зарядки и передачи данных с помощью кабеля. На левой боковой грани виден слот для установки сим-карты, и кнопка, действие которой неизвестно. Есть вероятность, что она будет использоваться для активации голосового помощника.

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На правой грани присутствуют кнопки регулирования громкости и включения смартфона. Взглянув на заднюю панель, в глаза сразу же бросается основная тройная камера, светодиодная вспышка и дактилоскопический сканер. Ожидается, что презентация рассмотренного устройства произойдет в феврале или марте этого года.

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