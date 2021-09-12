Появились первые фото упаковки iPhone 13 и самих смартфонов

Китайские источники опубликовали фотографию подарочной упаковки смартфона iPhone 13 для первых покупателей. Она называется iPhone 13 Pro Early Access Box.

Также опубликованы первые фото, где iPhone 12 сравнивают сначала с макетом iPhone 13, а затем уже и с самим смартфоном.

На снимках видно, что чёлка на экране iPhone 13 существенно уменьшилась. Быть может, в 14-й версии её уберут вовсе.

Эта версия получит улучшенные микрофоны, более ёмкие аккумуляторы, процессоры A15 Bionic, экраны с частотой от 1 до 120 Гц (только старшие модели) и более мощные магниты в системе беспроводной зарядки.

Анонс iPhone 13 ожидается 14 сентября. Релиз же, скорее всего, состоится в этот же день или немного позднее.