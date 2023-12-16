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Появились официальные концепт-арты игры про Блэйда

Фото аватара
Василиса Ларина сегодня в 01:31

В социальных сетях были опубликованы концепт-арты предстоящей игры Marvel’s Blade, созданные художниками Сергеем Колесовым и Жан-Люком Монне.

На изображениях показаны различные локации города, включая урбанистические здания, метро и вход в клуб. Последний, скорее всего, является прямой отсылкой к оригинальному фильму.

Marvel’s Blade
Marvel’s Blade
Marvel’s Blade

Сюжет Marvel’s Blade разворачивается в Париже, который населяют вампиры.

Пока неизвестно, на каких платформах будет доступна игра. Компания Bethesda также не дала ответа на этот вопрос.

Даты выпуска Marvel’s Blade пока нет.

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