Появились официальные концепт-арты игры про Блэйда

В социальных сетях были опубликованы концепт-арты предстоящей игры Marvel’s Blade, созданные художниками Сергеем Колесовым и Жан-Люком Монне.

На изображениях показаны различные локации города, включая урбанистические здания, метро и вход в клуб. Последний, скорее всего, является прямой отсылкой к оригинальному фильму.

Сюжет Marvel’s Blade разворачивается в Париже, который населяют вампиры.

Пока неизвестно, на каких платформах будет доступна игра. Компания Bethesda также не дала ответа на этот вопрос.

Даты выпуска Marvel’s Blade пока нет.

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