Появились новые рендеры iPhone 12 Pro

Грядущей линейке iPhone 12 пользователи не дают покоя с последней сентябрьской презентации. iPhone 11/11 Pro это хорошо, но все делают ставки на следующие флагманы купертиновцев.

Есть такая теория, что значительные изменения в айфонах Apple делает раз в три года. Именно поэтому в 2020 году все готовятся к настоящему яблочному фурору. Как следствие, повышенный спрос порождает огромное количество рендеров. Сейчас известный ресурс LetsGoDigital создал новые рендеры iPhone 12 Pro.

В последнюю недели появился слух, что новый смартфон будет представлен еще и в синем цвете. Это был бы достаточно понятный шаг от производителя, так как айфоны в эксклюзивных и новых расцветках скупают в первую очередь.

Следующий слух — металлическая рамка, как у iPhone 4 и 5. Про такой дизайн сообщал и известный аналитик Мин-Чи Куо, который редко ошибается в своих прогнозах. Он же предположил, что в 2020 году Apple представит сразу 4 новых смартфона: iPhone 12/12 Plus и iPhone 12 Pro/12 Pro Max.

Однако, LetsGoDigital поделились информацией, что одним из четырёх iPhone 2020 станет iPhone 12 Mini c 5,4-дюймовым экраном. Официального подтверждения этому нет, но вероятность существования такой модели исключать не стоит.

Также ожидается, что новинки будут оснащаться чипами 5G. Их производством в этому году займется компания Qualcomm, позже Apple начнёт производить собственные 5G-чипы.