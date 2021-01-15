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Новости

Появились изображения складного смартфона Xiaomi

Некоторые производители смартфонов уже вывели на рынок складные устройства. В их числе Samsung, Huawei и Motorola. Удивительно, но в этом списке пока нет Xiaomi. Но у китайского бренда видимо пока идет тестирование подобного устройства, так как незначительные утечки в сеть все-таки возникают. Последнюю, правда с натяжкой можно считать незначительной, так как всплыли фотографии этого загадочного устройства.

Девайс бы сфотографирован в метро, а это значит, что он проходит «полевое тестирование», что приведет к его скорому выходу. По крайней мере, хочется об этом думать. Трудно сказать, правда это или нет, ведь подтверждений нет, да и сами фото подтвердить на подлинность трудно.

Что можно сказать об устройстве исходя из полученного изображения? На фото мы видим складной аппарат с MIUI 12 на борту. Также удалось увидеть, что количество встроенной памяти – 256 ГБ. А вот увидеть селфи-камеру не удалось. Ее нет ни на верхней грани, ни на боковых, и даже не нижней она не присутствует. Зато справа четко видны клавиша включения устройства и регулировки громкости.

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Источник:
Gsmarena
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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