Появились изображения новой гибкой раскладушки Samsung

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии будущей гибкой раскладушки от Samsung.

Смартфон уменьшится в размерах и станет в разы компактнее. У новинки поменяется форм-фактор, теперь он складывается в небольшой квадратик. Из-за этого он становится похожим на раскладушку Motorola Razr 2019.

Характеристики устройства пока не известны. Но это явно не тот гибкий смартфон, концепт которого публиковала Samsung. Значит, будет еще одно устройство.







В сложенном состоянии, у Fold 2 видна небольшая панель с уведомлениями. Основная камера получила два датчика и светодиодную вспышку. Фронатльная камера располагается посередине верхней части дисплея. Разрешение камер также неизвестно.

Новую раскладушку Samsung могут представить на мероприятии в Лас-Вегасе в феврале 2020 года. По слухам, этот смартфон будет стоит почти в два раза дешевле, чем обычный Galaxy Fold. Инсайдеры обещали ценник в $845.