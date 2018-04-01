Появились изображения новой гибкой раскладушки Samsung
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Новости

Появились изображения новой гибкой раскладушки Samsung

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии будущей гибкой раскладушки от Samsung.

Смартфон уменьшится в размерах и станет в разы компактнее. У новинки поменяется форм-фактор, теперь он складывается в небольшой квадратик. Из-за этого он становится похожим на раскладушку Motorola Razr 2019.

Характеристики устройства пока не известны. Но это явно не тот гибкий смартфон, концепт которого публиковала Samsung. Значит, будет еще одно устройство.

  • Samsung Fold New
  • Samsung Fold New 1
  • Samsung Fold New 2

В сложенном состоянии, у Fold 2 видна небольшая панель с уведомлениями. Основная камера получила два датчика и светодиодную вспышку. Фронатльная камера располагается посередине верхней части дисплея. Разрешение камер также неизвестно.

  • Samsung Fold New 3
  • Samsung Fold New 5

Новую раскладушку Samsung могут представить на мероприятии в Лас-Вегасе в феврале 2020 года. По слухам, этот смартфон будет стоит почти в два раза дешевле, чем обычный Galaxy Fold. Инсайдеры обещали ценник в $845.

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