Появились изображения iPhone 13 Pro в чёрном матовом цвете

В сети появились новые качественные рендеры смартфона iPhone 13 Pro, которые создали на основе инсайдерской информации от редактора ресурса XDA Developers Макса Вайнбаха.

Он, в частности, утверждает, что новые iPhone 13 Pro и Pro Max получат матовый чёрный цвет, который будет отличаться от чёрного графитового цвета iPhone 12 Pro. Также обещано новое покрытие, уменьшающее восприимчивость поверхности к отпечаткам пальцев. Это же должно решить проблему со слезающей краской на младших моделях.

Из других изменений обещано улучшение качества фото и видео за счёт анализа глубины сцены. Также ожидается, что iPhone 13 Pro оснастят экраном LTPO с поддержкой адаптивной частоты обновления изображения от 1 до 120 Гц. Внутри будет установлен процессор Apple A15, 6 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ постоянной памяти.

Было бы неплохо, если бы в 13-й линейке также улучшили аккумуляторы, хотя бы до уровня iPhone 11 Pro/Pro Max. Учитывая проблемы с MagSafe, это было бы неплохо.