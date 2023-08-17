Появились фотографии реальной шоколадки «Алёнка» из Atomic Heart

В этом месяце состоялся релиз долгожданного DLC «Инстинкт Истребления» для Atomic Heart. С самого начала игры, игроки могут обнаружить знакомую всеми известную шоколадку «Аленка», но в другом исполнении.

В официальной группе Atomic Heart в ВКонтакте появилась загадочная запись с вопросом: «Хотели бы такой ребрендинг Аленки?». И как только этот вопрос появился в интернете начали моментально появляться фотографии реальных шоколадок в стиле Atomic Heart.

Авторы публикаций утверждают, что это официальная коллаборация между студией Mundfish и фабрикой «Красный Октябрь», а сами шоколадки были направлены только блогерам и стримерам.

К настоящему моменту редакции The GEEK не удалось подтвердить подлинность такой коллаборации и существования упомянутых шоколадок «Аленка» в стиле Atomic Heart. Но учитывая творческий подход разработчиков игры, такое партнерство не выглядит чем-то удивительным.