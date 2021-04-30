Популярный мем «Девочка-катастрофа» продали за 500 тысяч долларов

Многим из пользователей сети известен мем «Девочка-катастрофа». И вот теперь он обрёл официальный статус. Зои Рот, которая изображена на нём, продала фото и права на мем за виртуальную валют эфир. По цене это вышло примерно 500 тысяч долларов.

Изображение получило сертификат подлинности, защищенный NFT-токеном, который закрепляется право собственности.

Отметим, что фото было сделано, когда Зои ещё была ребёнком. Её сфотографировал отец на фоне горящего дома. Тогда он отправил фото на конкурс и выиграл его. А сама картинка стала вирусной в сети.