В Windows 7 теперь не будет доступа к драйверам через «Центр обновлений»

Компания Microsoft прекратила распространение драйверов через «Центр обновления» в Windows 7 SP1, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2. Отмечается, что они доступны только для организаций, использующих программу расширенного обновления безопасности.

Суть в том, что в мае 2021 года истек срок действия SHA-1 для этих ОС. Потому подписи драйверов перешли на SHA-2. А это может приводить к сбоям в работе устройств, ухудшить функциональность и так далее.

Потому в компании приняли решение отменить такой вариант распространения драйверов. В Microsoft отметили, что компания «вносит это изменение, чтобы уменьшить неудобства для пользователей, которые все еще используют эти версии Windows».

Напомним, что ранее мы сообщали о возможности бесплатного перехода с Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 на Windows 11.

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