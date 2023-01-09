Windows 7 и Windows 8.1 после 10 января останутся без обновлений

10 января 2023 года компания Microsoft выпустит последнее обновление безопасности для операционной системы Windows 8.1. после этого обновления для неё выходить не будут. При этом сама система будет работать, как и прежде. Но при обнаружении уязвимостей Microsoft не сможет их устранить.

В тот же день состоится завершение расширенной поддержки Windows 7, речь идёт о платной поддержке для бизнеса. Таким образом, старые ОС останутся не у дел, в компании советуют перейти на Windows 10 или Windows 11.

Кроме того, скоро браузеры перестанут поддерживать эти системы. Для Google Chrome финальной версией с поддержкой Windows 7 и Windows 8.1 станет сборка под номером 111, которая ожидается весной.

Сегодня доля Windows 7 составляет 11,2%, Windows 8.1 — 2,6%, Windows 10 — 67,95%, а Windows 11 — 16,97%.