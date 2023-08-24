Пользователи OnlyFans потратили более $5,6 млрд на контент за год

В 2022 году платформа OnlyFans продемонстрировала впечатляющий финансовый рост. По данным отчета материнской компании Fenix International, пользователи потратили на платформе $5,6 млрд на различные виды контента, включая фото, видео и чаты.

Данный показатель на 17% больше, чем в 2021 году ($4,8 млрд). OnlyFans удерживает 20% от этой суммы, оставшаяся часть идет создателям. Выручка Fenix International увеличилась также примерно на 17%, достигнув $1,09 млрд в 2022 году по сравнению с $932 млн в 2021 году. Чистая прибыль после учета налогов показала рост на 24%, составив $404 млн против $325 млн годом ранее.

Что касается аудитории платформы, то количество создателей контента выросло на 47%, достигнув 3,2 млн в 2022 году против 2,2 млн человек в 2021 году, а число пользователей увеличилась на 27%, с 188 млн в 2021 году до 238,8 млн человек в 2022 году.

Хотя OnlyFans усилил свои позиции во время пандемии, динамика показывает, что рост числа создателей контента быстрее роста выручки и новых пользователей. Это может свидетельствовать о потенциальном насыщении рынка, несмотря на его текущий рост.