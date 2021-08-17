Сервис для взрослых OnlyFans выпустил первое приложение для iOS и Android. Оно получило название OFTV и не содержит обнаженных фото и видео.

С помощью OFTV можно просматривать более 800 полезных роликов от фитнес-инструкторов и поваров. В рубрике Unlocked можно смотреть интервью с популярными моделями OnlyFans.

В компании отметили, что контента для взрослых в приложении никогда не будет. Если такое произойдёт, то его заблокируют за нарушение правил App Store и Google Play.

Пока компания не планирует зарабатывать на OFTV. В приложении нет подписок и встроенной рекламы.