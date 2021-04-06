База интимных фотографий с OnlyFans попала в открытый доступ

Специалисты из компании BackChannel обнаружили на хакерском форуме ссылку на «Google Диск» с сотнями интимных фотографий и видео девушек с сервиса OnlyFans. Все они оказались платными медиафайлами, которые невозможно получить без подписки.

Папку с файлами обнаружили в середине марта. Изначально в ней насчитывалось более 280 девушек, а на одну из них приходилось файлов общим весом в 10 ГБ. По мнению специалистов по безопасности, база собиралась несколькими хакерами, а первая часть была загружена ещё в октябре 2020 года.

OnlyFans не отличается серьёзным контролем за контентом, а загружать платные материалы с ресурса могут все, кто оплатил определённую подписку.

Недавно OnlyFans попала в скандал, когда огромное число платного интимного материала оказалось в открытом доступе. Представители ресурса объяснили это тем, что к утечке не имеют никакого отношения, а пользователи самостоятельно собирали данные из множества источников.