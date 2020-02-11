В сеть утекли интимные фото и видео моделей OnlyFans

Сервис OnlyFans позволял девушкам со всего мира публиковать свои интимные фотографии и видео. К этому контенту доступ предоставлялся по платной подписке — в среднем несколько десятков долларов в месяц. Так получалось заработать и девушкам и сервису.

Сейчас обнаружилась большая утечка с архивами нескольких сотен девушек. Ее заметило издание BuzzFeed. Сами материалы стали распространять через облачное хранилище Mega. Речь идет не о паре фотографий — от 1,5 до 4 терайбайт файлов попали в свободный доступ.

Представители сервиса сообщили, что на их стороне утечек и взломов не было. Они предположили, что архив собирался вручную несколькими людьми. Модели ситуацией недовольны (можно понять):

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Какие были приняты меры по удалению всплывшего контента сервис не рассказал.