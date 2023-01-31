OnlyFans перестал работать в России

В России перестал открываться сервис OnlyFans. При попытке зайти на сайт с российского IP, выпадает ошибка 403.

Однако, всем ценителям контента по подписке довольно просто разрешить эту ситуацию. Если подключить VPN, сайт сразу же открывается.

Официальных заявлений от OnlyFans не было, но ранее компания отключила возможность регистрации для создателей контента с российскими и белорусскими паспортами. Также были заморожены существующие учетные записи и заработанные средства моделей и других авторов.

Обновление: в пресс-службе рассказали, что недоступность сайта была связана с техническими проблемами.