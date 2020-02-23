Полная версия GTA IV вернулась в Steam

В Steam и Rockstar Games Launcher вернулась игра Grand Theft Auto IV в виде полного издания. Стоимость боевика составляет 1 099 рублей. Сумма сложилась из обычной версии GTA IV (599 рублей) и Episodes from Liberty City (499 рублей).

Обновлённая версия лишилась не только мультиплеера и поддержку Games for Windows Live, но и больше не запустится на ПК под управлением Windows XP и Windows Vista. Ранее игра до вовращения в Steam имела поддержку Windows XP, но по какой-то причине Rockstar отказалась от неё.

Стоит отметить, что для запуска игры придётся загрузить лаунчер Rockstar Games, даже если она была куплена в Steam.