Автор мода iCEnhancer 4.0 для GTA IV показал первые скриншоты

Необычный графический мод под названием iCEnhancer 4.0 готовится для Grand Theft Auto IV. Об этом сообщил его разработчик Хассам Кейлани, а также поделился скриншотами и видео проекта.

По его словам, разработка мода iCEnhancer 4.0 заняла 7 лет. Сама модификация была анонсирована ещё в 2015 году. С тех пор его создатель всё время улучшал графическую составляющая для GTA IV. Игрокам будет доступен вид от первого лица, различные визуальные эффекты и многое другое.

Сам Кейлани рассказывает, что его сайт находится в разработке, как и iCEnhancer 4.0. Видимо автору потребуется ещё какое-то время, чтобы анонсировать финальную версию своего детища. Надеемся, что мод выйдет раньше GTA 6.

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