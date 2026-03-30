В сеть утёк ранний билд GTA IV с вырезанным контентом

В сеть попала ранняя тестовая сборка GTA IV. Энтузиасты, изучившие билд, обнаружили в нём материалы и элементы, которые не вошли в финальную версию игры 2008 года.

По словам фанатов, в ранней версии использовалась более жёсткая физика и заметно отличалось управление автомобилями. Некоторые механики выглядели реалистичнее, но при этом делали вождение сложнее.

Отличия нашли и в окружении. Часть локаций Либерти-Сити в этой сборке выглядит менее проработанной: здания, деревья и другие крупные объекты имеют упрощённые текстуры и более «плоский» вид.

Кроме того, в билде обнаружили музыкальные треки, которые в релиз так и не попали. Среди них — Life on Mars Декстера Уонсела и Sucker M.C.’s группы Run D.M.C.

Изменения затронули и детали персонажей. Например, Нико Беллик в ранней версии пользовался другим телефоном — моделью Badger, которая ранее появлялась в одном из старых трейлеров игры.

Сейчас запустить этот билд в обычном виде невозможно без специальных инструментов. Однако сама утечка может быть полезна для сообщества моддеров: доступ к оригинальным ресурсам и ранним материалам позволит точнее восстанавливать вырезанный контент и создавать более качественные модификации. Если Rockstar их не запретит.