Показан рендер смартфона iQOO 7 BMW Edition

Только в понедельник будет показано новое творение – флагманский смартфон iQOO 7, но уже сегодня в сети можно найти рендеры другого варианта этой же компании. На изображениях красуется iQOO 7 BMW Edition белого цвета. На задней панели устройства мы можем видеть три полоски, характерные для немецкого автопроизводителя – красную, черную и синюю. Также на задней панели наличествует основной оптический блок, состоящий из трех камер.

Аппарат IQOO 7 черного цвета имеет достаточно нестандартную текстурированную заднюю поверхность, а спереди имеется вырез под фронтальную камеру. Если верить более ранним утечкам, то смартфон должен получить AMOLED-дисплей с диагональю 6,56 дюймов и разрешением Full HD+. Естественно, есть поддержка экрана с частотой 120 Гц и быстрой зарядки, вплоть до 120 Вт.

Кстати, емкость аккумулятора будет на уровне 4 000 мАч, а в качестве чипсета применяется вариант Snapdragon 888. Кроме того, пользователю будет доступно целых 12 ГБ ОЗУ и дактилоскопический сканер, встроенный в дисплей. Аппарат получит два стереодинамика и два мощных вибромотора для отклика в играх. По версии аналитиков, iQOO 7 получит ценник не меньше 500 долларов.