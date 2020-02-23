Показан новый «Проводник» из Windows 10X

Уже несколько лет не менялась стандартная программа «Проводник» в Windows, но Microsoft пошла навстречу новым решениям и подготовила масштабное обновление всех приложений операционной системы.

Обновленный «Проводник» получил минималистичный дизайн в стиле Fluent Design, сверху исчезли кнопки управления, а все дополнительные параметры спрятаны в сами приложения.

Новый «Проводник» в Windows 10X

Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки. Благодаря такому решению в Windows 10X работать станет проще, как на сенсорных дисплеях, так и на обычных ПК.

Первыми устройствами под управлением Windows 10X станут ноутбук со складным дисплеем и планшет с двумя экранами. Выход подобных устройств должен состоятся в конце этого года.