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Новости

Появились рендеры смартфона Xiaomi с подвижной камерой

Профильный ресурс LetsGoDigital сообщил, что компания Xiaomi ведёт разработку нового смартфона с необычной системой камер. Утверждается, что новинка сможет обеспечивать широкий угол обзора за счёт двух модулей, которые будут двигаться относительно друг друга.

Пока что эти данные основаны на патенте, потому неясно, когда новинка может появиться в реальности. На данный момент можно лишь оценить компоновку и сам подход.

  • Smartphone Camera Large
  • Xiaomi Mi Large

Идея состоит в том, чтобы избавиться от традиционной «болезни» широкоугольных объективов — искажений по краям изображения. Технология Xiaomi должно обеспечить улучшение качества.

Согласно описанию из патентной заявки, такая схема может использоваться для горизонтального и вертикального размещения камер. Это позволит избежать искажений и получить качественное широкоугольное фото. Во всяком случае, так планируется.

  • Smartphone Met Kantelbare Camera Large

О сроках запуска новинки в производство ничего не говорится. Также следует отметить хрупкость такого решения с точки зрения механики. Такой смартфон уже не положишь на стол просто так — либо поцарапаются объективы, либо повредится привод камер.

Источник:
LetsGoDigital
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Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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