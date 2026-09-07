Huawei представила Mate XT 2 — трехскладной смартфон толщиной всего 3,5 мм
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Huawei представила Mate XT 2 — трехскладной смартфон толщиной всего 3,5 мм

Смартфон работает на HarmonyOS 7 и позволяет одновременно запускать три приложения.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:50
Huawei представила Mate XT 2 — трехскладной смартфон толщиной всего 3,5 мм

Huawei представила Mate XT 2 Extraordinary Master — новое поколение своего трехскладного смартфона. Компания переработала механизм складывания, установила новый флагманский Kirin 9050 Pro и впервые добавила аппаратную защиту экрана от посторонних взглядов.

Главной особенностью Mate XT 2 остается конструкция с двумя шарнирами. Теперь используется новая G-образная схема складывания. В полностью разложенном состоянии толщина устройства составляет всего 3,5 мм, а в сложенном — 12,3 мм.

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Основной складной дисплей имеет диагональ 10,2 дюйма, разрешение 3K и соотношение сторон 12,8:9. В сложенном состоянии доступен отдельный внешний экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением 2442 × 1140 пикселей и заявленной пиковой яркостью до 6500 нит.

Huawei серьезно поработала и над защищенностью конструкции. Mate XT 2 стал первым трехскладным смартфоном компании с защитой IP58/IP59. Для внешнего экрана используется усиленное стекло Kunlun: производитель заявляет 30-кратное увеличение устойчивости к падениям и 16-кратное — к царапинам. Ударопрочность внутренней панели, по данным Huawei, выросла на 200%.

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Внутри установлен Kirin 9050 Pro — новый флагманский процессор Huawei. Компания называет его своим самым производительным мобильным чипом. Общая производительность Mate XT 2 по сравнению с Mate XTs выросла на 42%, однопоточная производительность CPU — на 24%, а многопоточная — на 52%.

Графика Ma Liang получила аппаратное ускорение трассировки лучей. Huawei заявляет о возможности обработки до 50 млн лучей в реальном времени и росте производительности рендеринга на 142%. NPU архитектуры Da Vinci позволяет запускать непосредственно на смартфоне MoE-модель с 30 млрд параметров, из которых одновременно активируются около 2 млрд.

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Еще одной необычной особенностью Mate XT 2 стала аппаратная система приватности Lingdun. Она ограничивает углы обзора дисплея: для владельца изображение остается нормально видимым, тогда как при взгляде сбоку экран становится практически черным. Для этой функции предусмотрена отдельная версия смартфона.

Основная камера получила 50-Мп RYYB-сенсор размером 1/1,28 дюйма, непрерывно изменяемую диафрагму f/1,49–f/4,0 и заявленный динамический диапазон 18 EV. Также установлены 50-Мп перископ с 3,5-кратным оптическим приближением, оптической стабилизацией и макросъемкой и 40-Мп сверхширокоугольная камера. Отдельный сенсор отвечает за более точную передачу цветов.

Для смартфона Huawei выпустила дополнительный комплект для съемки с телеконвертером. С ним оптическое приближение увеличивается до 13,5×.

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Mate XT 2 стал первым смартфоном с HarmonyOS 7. Интерфейс адаптировали под огромный складной дисплей: одновременно можно запускать три приложения, разделять рабочее пространство на колонки и использовать устройство вместе со складной клавиатурой. Поддерживается и компактный стилус M-Pen 3 Mini.

За связь отвечает модем Balong с поддержкой спутниковой связи Tiantong и сообщений через Beidou. Huawei заявляет, что подключение к спутнику теперь происходит на 40% быстрее.

В Китае Huawei Mate XT 2 стоит от 19 999 юаней ($2955) за версию 16/256 ГБ. Модификации на 512 ГБ и 1 ТБ оценены в 21 999 юаней ($3250) и 23 999 юаней ($3545) соответственно. Версия 16 ГБ/1 ТБ с приватным экраном Lingdun стоит 24 999 юаней ($3695), а специальный комплект с 2 ТБ памяти и стилусом — 29 999 юаней ($4430).

Смартфон выпускается в черном, белом и фиолетовом цветах.

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