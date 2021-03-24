Подтверждено у iPhone 13 (12s) монобровь будет меньше

Ресурс MacRumors получил изображения передних стеклянных панелей будущих iPhone 13 (12s). Судя по снимку, речь идёт о моделях 5.3, 6.1 и 6.7 дюйма. Однако важнее другое — на фото видно, что спорная монобровь или «чёлка» на экране станет существенно меньше, чем сейчас.

Как отмечается, это достигается за счёт перемещения динамика, так что там будут только датчики. Таким образом, пока неясно, будет ли установлена система Touch ID в новых смартфонах. Суть в том, что львиную долю места занимает как раз камера и датчики Face ID.

Само собой, это пока не окончательные данные. Возможно, перед нами только прототип, однако, похоже, работы по уменьшению размеров ведутся довольно успешно.

Напомним, что ранее говорилось о возможности отложить выход новых iPhone. Это связано с дефицитом комплектующих.