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Новости

Подтверждено: Google Pixel 4a покажут 3 августа

Изначально смартфон Google Pixel 4a должны были показать на мероприятии Google I/O в мае, однако из-за его отмены перенесли и анонс. Но теперь, похоже, Google полностью готова запустить свой долгожданный бюджетный смартфон. Это произойдёт, как утверждается, 3 августа.

По слухам, новый фирменный смартфон основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 730 и получит 128 ГБ постоянной памяти. За обработку графики отвечает ускоритель o 618, есть 6 ГБ оперативной памяти и 5,81-дюймовый дисплей с разрешением 2340 x 1080 точек, а также с частотой обновления 60 Гц.

Крмое того, говорится о поддержке dual-SIM и аккумуляторе ёмкостью 3080 мА·ч.

Что касается камеры, то основной модуль будет 12,2-мегапиксельным. Фронтальный же получит сенсор на 8 МП. Данных о сроках начала продаж и ценах пока не приводится. Однако наверняка новинка будет дороже аналогов от других компаний.

Также пока неясно, будет ли смартфон столь же проблемным, как Pixel 4 и более ранние модели. Если да, то смысла в них немного. Для фанатов чистого Android можно найти версии из семейства Android One.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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