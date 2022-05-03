Xiaomi представила кровать с опцией антихрапа

Компания Xioami представила кровать Xiaomi 8H Feel Leather X Pro с функцией антихрапа. При обнаружении храпа спящего, кровать автоматически поднимет спинку на 15 градусов и плавно отрегулирует изголовье для сна на боку, открывая дыхательные пути для правильного дыхания. После того как храп прекратится, конструкция вернётся в изначальное состояние и не нарушит сон человека.

Встроенные два подъёмных механизмами в районе спинки и ножек, способны приподнимать вес до 600 кг. Также есть индивидуальная регулировка на 60 градусов для спинки и 40 градусов для ножек. По заявлению компании работает всё бесшумно.

Кроме того, кровать оснащается интеллектуальными датчиками, которые считают пульс человека, а также ведут мониторинг движения тела в течение сна для оценивания его качества.

Управление происходит через приложение MIJIA, в которое можно добавить и другие смарт-гаджеты. Например, можно задать автоматическое закрытие штор и выключение света, если пользователь находится на кровати.

Стоимость кровати Xiaomi 8H Feel Leather X Pro составляет 6399 юаней (68 тысяч рублей) для первых покупателей, затем ценник вырастет до 7399 юаней (81 тысяч рублей).

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