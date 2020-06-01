Google Pixel 4a начал поступать в магазины

Несмотря на то, что смартфон Google Pixel 4a не был еще представлен официально, в сети о нем начали говорить. Толчком к этому был тот факт, что данная модель появилась в нескольких французских магазинах. Более того, всем желающим приобрести аппарат предлагается два цветовых решения: Just Black и Blue. А как мы знаем, представители Google отказались от синего цвета и намереваются выпустить лишь смартфон в черном варианте цвета.

Как бы то ни было, но в магазине черный вариант значится под модельным номером GA02099-FR, а вот синий вариант – GA02101-FR. Еще одно ограничение для пользователей: им предлагается только вариант со 128 ГБ ПЗУ. Тем же, кто закажет смартфон с магазинов нужно будет ждать в течение 8-12 дней. Да и цены как-то странно разнятся: 441 и 506 евро.

Если же посмотреть на информацию, которая появлялась ранее, то анонс Google Pixel 4a может состояться 13 июля. Хотя и это не факт, так как некоторые инсайдеры уверены, что его задержат аж до октября. Что касается самого девайса, то он по мнению многих получит чипсет Snapdragon 730, дисплей с диагональю 5,81 дюйм, основную 12,2-мегаипксельную камеру, а также аккумулятор, емкостью 3 080 мАч и стандартный аудиоразъем.