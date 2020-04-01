Стали известны характеристики смартфона Google Pixel 4a

В сети появились данные о смартфонах линейки Google Pixel 4. Итак, новое семейство состоит из двух моделей: младшей Pixel 4a и старшей Pixel 4a XL. Модель Pixel 4a получит одинарную основную камеру, разрешением 12 МП. В сердце устройства лежит чипсет Snapdragon 730, а дисплей имеет диагональ 5,8 дюймов и разрешение Full HD+. На задней панели можно видеть дактилоскопический сканер. Питается девайс от аккумулятора емкостью 3 080 мАч.

Что касается старшей версии – Pixel 4a XL, то здесь все намного лучше. Ожидается большая диагональ дисплей и наличие двух основных модулей и вспышки, что подтверждают утечки. Данный девайс, как и младший собрат будет работать на чипсете Snapdragon 730. А вот питается Pixel 4a XL от более емкого аккумулятора на 4 000 мАч. Это же касается и объемов памяти: ожидается наличие 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Стоимость данной модели пока неизвестна, но младший вариант оценен примерно в 400 долларов.